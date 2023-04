E' ufficiale, i playoff slittano all'11 maggio: pubblicate tutte le nuove date. La Recanatese con un piede e mezzo dentro

ANCONA- Il Consiglio Direttivo della Lega Pro informato oggi del deferimento da parte della Procura Federale a carico dell’ACR Siena 1904 e della conseguente fissazione dell’udienza da parte del Tribunale Federale Nazionale all’8 maggio 2023 (se i toscani, da ottavi, venissero penalizzati di 4 punti, come si pensa, sarebbe dentro i playoff la Recanatese da decima classificata) ha spostato, nel rispetto delle decisioni della Giustizia Sportiva, l'inizio dei playoff a giovedì 11 maggio rispetto alla data originaria del 30 aprile.

Le nuove date

L'Ancona, settima classificata, giocherà in ogni caso il primo turno contro la Lucchese al Del Conero. Per quel che concerne i playout, dove è impegnata la Vis Pesaro, si saprà tutto nella giornata di domani quando verrà discussa la posizione relativa all'Imolese, avversaria propria dei rossiniani (se dovesse scivolare, con il -4 per le medesime irregolarità del Siena, da -5 a -9 dal truppa vissina i playout non si giocherebbero). Queste, intanto, le nuove date pubblicate relative ai playoff: