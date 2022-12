​Lega Pro, è la settimana della riforma: i presidenti chiamati a votare. Definita la road map

ANCONA- Inizia una settimana chiave per il futuro della Lega Pro dove militano, attualmente, le marchigiane Ancona, Recanatese, Vis Pesaro e Fermana. Sarà in questi giorni, infatti, che si deciderà ufficialmente il destino della riforma proposta dal presidente Francesco Ghirelli e dai suoi collaboratori.

La road map

Il numero uno della Serie C, presente peraltro al Romeo Neri di Rimini (per Rimini-Ancona) sabato, ha definito la road map che concluderà un mese di discussioni e consultazioni. Nello specifico, domani si terrà l'assemblea (attraverso la modalità della videocall) con tutti i presidenti delle sessanta squadre di C che saranno chiamati a votare sulla riforma giovedì a Fiumicino. Il cambiamento potrebbe essere attuato già dalla stagione sportiva 2023-2024 ma i dettagli burocratico-organizzativi verrebbero definiti solo in seguito.