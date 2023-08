Lega Pro, pubblicati i gironi: nessuna sorpresa per le marchigiane. Resta la variabile del Consiglio di Stato

ANCONA- Sono stati resi noti i gironi di Lega Pro 2023-2024 con il campionato che prenderà il via il weekend del 2-3 settembre. Oggi (7 agosto) alle 15 in diretta sui canali social della Lega la pubblicazione dei calendari. Nessuna novità per le marchigiane Ancona, Fermana, Vis Pesaro e Recanatese che già da giorni conoscevano quelle che saranno le loro avversarie. L'unica incognita resta quella del Consiglio di Stato (si riunirà il 29 agosto) che se non dovesse confermare le pronunce del Tar (Lecco in Serie B, Reggina esclusa dai campionati, Perugia in Lega Pro e Brescia riammessa) potrebbe generare alcune modifiche che vedremo in seguito.

I gironi

Le possibili modifiche

Il Consiglio di Stato (ultimo grado di giudizio) del 29 agosto, se dovesse ribaltare le sentenze del Tar, potrebbe generare questi scenari