Pubblicati i calendari di playoff e playout di Lega Pro: nessuna modifica delle date rispetto allo scorso anno

ANCONA- Sono state rese note dalla Lega Pro le date inerenti playoff e playout relativi alla stagione sportiva 2022-2023. Ancona, Fermana, Vis Pesaro e Recanatese sono alla finestra in attesa dei prossimi otto turni di regular season.

Nessuna modifica

Nessuna modifica rispetto allo scorso anno in termini di date. Per quel che concerne i playout (dalla quintultima alla penultima le squadre interessate) le gare di andata e ritorno si giocheranno il 6 e il 13 maggio. Per i playoff, invece, che vedranno interessate dalla seconda alla decima classificata di ogni girone la fase di girone (4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° in graduatoria) si svilupperà tra domenica 30 aprile e mercoledì 3 maggio. Fase nazionale (dove subentreranno anche le 3° e le 2°) ad andata e ritorno con primo turno 7 e 11 maggio e secondo turno 16 e 20 maggio. Final Four che invece avrà le semifinali fissate per 24 e 28 maggio e finalissima che mette in palio la Serie B con andata il 4 giugno e ritorno l'11 giugno.