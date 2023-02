Lega Pro, Matteo Marani eletto nuovo presidente. I vice saranno Gianfranco Zola (che curerà i settori giovanili) e Giovanni Spazzaferri

Si riparte dai giovani con Zola

è il nuovo presidente della Lega Pro . È stato eletto con 39 voti, dopo l'assemblea elettiva tenutasi questa mattina al Coni. Succede al dimissionario Francesco Ghirelli . Lo sfidante Marcel Vulpis ha ottenuto 15 preferenze (numero votanti 58 su 60 club, la Juve Next Gen 23 non vota e Arzignano assente: Marani 39, Vulpis 15, Bianche 2, Nulle 2).I compagni di viaggio di Marani saranno Gianfranco Zola, campionissimo che proprio dalla vecchia Serie C, con la maglia della Torres negli anni '80, inzio la sua stupenda carriera, e Giovanni Spezzaferri (ex presidente dell'Aversa Normanna e per quattro anni nel consiglio direttivo di Lega Pro, a rappresentare in qualche modo la continuità), in qualità di vicepresidenti nel prossimo biennio.

Matteo Marani, già direttore del Guerin Sportivo e vicedirettore di Sky Sport, ha tracciato una linea precisa nel suo programma intitolato #facciamorete. Si parte dalla sostenibilità economico-finanziaria dei club, si prosegue con il miglioramento del prodotto Serie C e la valorizzazione dei giovani. Per non lasciare il terzo punto solo alle buone intenzioni è stato scomodato Gianfranco Zola, neo vicepresidente della Lega Pro.