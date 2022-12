Lega Pro, bocciato il nuovo format della serie C: il presidente Ghirelli si dimette

Francesco Ghirelli non è più il presidente della Lega Pro. Il terremoto, neanche tanto a sorpresa a dir la verità, in seno alla terza serie nazionale si è concretizzato intorno alle 21 con l'ormai ex massimo dirigente della C che lascia la carica dopo quasi quattro anni.

Bocciata la proposta di riforma della Serie C, Ghirelli si dimette

Decisiva la bocciatura della proposta di riforma del campionato arrivata giovedì al termine dell'assemblea che si è svolta all'Hilton di Roma dove ventiquattro società su cinquantanove totali (la Juventus Next Gen non votante in quanto cadetta) avevano espresso la loro contrarietà al restyling. Una contrarietà che aveva così impedito il raggiungimento dei quaranta voti favorevoli obbligatoriamente necessari per il quorum.

Ghirelli aveva ideato la riforma, l'aveva spinta e sponsorizzata raccogliendo il sì di 34o club tra cui le quattro marchigiane Ancona, Fermana, Recanatese e Vis Pesaro. Evidentemente la spaccatura che si è venuta a creare a livello generale tra le formazioni della categoria può essere considerata alla base del passo indietro. Una sorta di mancanza di fiducia riscontrata. Adesso si attende di capire come si procederà e quale sarà il futuro istituzionale della Serie C.