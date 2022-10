Lega Pro, fari puntati sul derby Ancona-Fermana: in campo anche Recanatese e Vis Pesaro

ANCONA- Giornata ricca per quanto riguarda il girone B di Lega Pro che annovera le formazioni marchigiane presenti nella terza serie nazionale (Ancona, Fermana, Recanatese e Vis Pesaro).

Il palinsesto

Fari puntati, naturalmente, sul derby tra Ancona e Fermana che andrà in scena al Del Conero alle 14.30. La formazione biancorossa guidata da Gianluca Colavitto (orfana di De Santis e Paolucci) vuole riscattare i due ko consecutivi in campionato rimediati contro Montevarchi e Reggiana. Per farlo dovrà superare una Fermana in salute nonostante la sconfitta interna contro l'Entella. Attesi più di 3000 spettatori nell'impianto di Passo Varano. In campo, nel medesimo orario, anche la Recanatese che ospiterà la Lucchese a caccia di punti salvezza e la Vis Pesaro che andrà a far visita ad un Rimini in salute pronto ad affacciarsi nelle posizioni di alta classifica.