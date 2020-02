Lazio-Verona, dalle 20,45 la Diretta Le probabili formazioni

Ultimo aggiornamento: 19:38

Lazio e Verona si affrontano all'Olimpico nel recupero della 17ma giornata di Serie A. In palio punti pesantissimi per ambo le squadre. I biancocelesti cercano di sorpassare l'Inter al secondo posto e accorciare il distacco dalla Juventus per sognare in grande, i gialloblu cercano di confermare il sin qui ottimo campionato svolto e, chissà, pensare a qualcosa in più di una salvezza tranquilla. Fischio d'inizio alle 20.45 agli ordini di Abisso.(3-5-2): 1 Strakosha; 4 Patric, 33 Acerbi, 26 Radu; 29 Lazzari, 21 Milinkovic, 6 Leiva, 10 Luis Alberto, 19 Lulic; 20 Caicedo, 17 Immobile. All: S. Inzaghi(3-4-3): 1 Silvestri; 13 Rrahmani, 24 Kumbulla, 23 Gunter; 5 Faraoni, 32 Pessina, 4 Veloso, 88 Lazovic; 14 Verre, 20 Zaccagni, 10 Di Carmine. All: Juric