Diretta Lazio-Venezia, formazioni ufficiali: Patric dal primo minuto

La Lazio scende in campo all'Olimpico contro il Venezia per chiudere la 29esima giornata di campionato. La Serie A attende la sfida tra gli uomini di Sarri e Zanetti per fissare la nuova classifica. Squadre interessate quelle che lottano per un posto in Europa e quelle invece che non vogliono retrocedere. C'era grande attesa per capire le scelte di Sarri nel match che precede il derby. L'emergenza in difesa e le diffide hanno fatto ragionare il tecnico sulle mosse strategiche e tattiche ma alla fine Luiz Felipe e Zaccagni, entrambi diffidati, giocheranno dal primo minuto.

Segui Lazio-Venezia in diretta

Lazio-Venezia, formazioni ufficiali

LAZIO (4-3-3) - Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri. A disposizione: Reina, Adamonis, Kamenovic, Lazzari, Floriani Mussolini, Akpa Akpro, André Anderson, Basic, Romero, Raul Moro, Cabral, Pedro.

VENEZIA (4-3-1-2) - Maenpaa; Mateju, Caldara, MoOdolo, Haps; Crnigoj, Ampadu, Kiyine; Busio, Nsame, Okereke. All. Zanetti (squalificato, in panchina Bertolini). A disposizione: Bertinato, Lazar, Ceccaroni, Ullmann, Ebuehi, Svoboda, Fiordilino, Nani, Peretz, Tessmann, Henry, Sigurdsson.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo. Guardalinee: Longo e Liberti. Quarto uomo: Meraviglia. Var: Maresca. Avar: Tegoni.

