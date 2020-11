Live Lazio-Udinese dalle 12,30 diretta: formazioni ufficiali. Milinkovic Savic ancora out

La prima di quattro partite per tornare a sognare lo scudetto. L'obiettivo rimane la Champions League, ma vedendo l'andazzo, perché non provarci? All'Olimpico arriva l'Udinese, poi Spezia, Verona e Benevento. Un filotto potrebbe cambiare le carte in tavola. Ma molto passa dalla gara di oggi contro la squadra di Gotti. La Lazio, sulla scia emotiva della Coppa, può fare bottino pieno. A patto che scenda in campo con la stessa intensità vista martedì scorso. Anche perche i bianconeri friulani sono una squadra compatta e che difficilmente lascerà spazi ai biancocelesti. Sarà più dura del previsto. Poco turnover per Inzaghi: in porta c'è il ritorno di Strakosha, ancora out Milinkovic-Savic, in attacco confermata la coppia Immobile-Correa. Muriqi non è tra i convocati. La Lazio, infine, onorerà Maradona con una maglia speciale: AD10S è scritto sul lato destro del petto.

DOVE VEDERLA: La partita sarà trasmessa dalle 12,30 su Dazn 1.

FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All.: Inzaghi.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck; Samir; Stryger Larsen, Arslan, De Paul, Pereyra, Zeegelar; Forestieri, Pussetto. All.: Gotti.

ARBITRO: Aureliano.

