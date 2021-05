Lazio-Torino dalle 20,30 diretta. Formazioni: Muriqi con Immobile, Belotti guida gli ospiti

Si scende in campo per il recupero. La Lazio all'Olimpico - nell'ultima gara casalinga della stagione - ospita il Torino che cerca un punto per brindare alla salvezza. Alla sfida guarda con molta attenzione il Benevento di Pippo Inzaghi: il fratello più grande spera di andarsi a giocare tutto domenica prossima in Piemonte. E, per farlo, ha bisogno della vittoria di Simone. I biancocelesti non hanno più nulla da chiedere alla stagione: sarà Europa League l'anno prossimo. L'attenzione quindi è tutta rivolta all'atteggiamento della Lazio, che può essere decisivo nella lotta alla salvezza. Capitolo formazioni: Simone deve rinunciare a Milinkovic (gioca Akpa Akpro) e in avanti schiera Muriqi al fianco di Immobile. Nicola si affida a Belotti. Si comincia alle 20,30.

SEGUI LA DIRETTA

FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Radu; Lazzari, Akpa Akpo, Leiva, Luis Alberto, Fares; Muriqi, Immobile. Allenatore: Inzaghi

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Lukic, Ansaldi; Sanabria, Belotti. Allenatore: Nicola

