Lazio-Napoli, in palio punti pesantissimi allo stadio Olimpico: 0-0

Ultimo aggiornamento: 17:58

ROMA - Lazio e Napoli scendono in campo quest'oggi alle 18 per la 19esima giornata di Serie A, ultima di andata. I biancocelesti hanno iniziato il nuovo anno solare aggiudicandosi la sfida di Brescia grazie al gol nel recupero di Immobile, e viaggiano con 6 punti di ritardo rispetto al duo di testa Juventus ed Inter ma con una partita in meno; Epifania amara invece per i partenopei, nettamente sconfitti in casa dall'Inter e fermi in classifica a 24 punti alla pari col Torino.LAZIO - NAPOLI 0-0