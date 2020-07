Lazio-Milan 0-0 Diretta Le formazioni ufficiali: c'è Leiva, gioca Ibrahimovic

Lazio e Milan chiudono il programma del sabato di Serie A con la sfida dell'Olimpico delle ore 21.45. I ragazzi di Simone Inzaghi, apparsi un poco meno brillanti dalla ripresa del torneo al confronto con la precedente parte di stagione, cercano i 3 punti per mantenere vivo il sogno scudetto; vuole vincere anche il Milan, che intende riprendere la corsa ad un posto in Europa league il prossimo anno dopo il pareggio acciuffato in ultimo in casa della SPAL nella partita giocata giovedì scorso. Pre/Post Live Incredibile il ruolino di marcia della Lazio nelle ultime 21 partite di campionato: 18 vittorie, 2 pareggi e l'unica sconfitta di Bergamo; biancocelesti imbattuti quest'anno in casa, e sono stati proprio i ragazzi terribili di Gasperini a dare l'ultimo dispiacere a Immobile e compagni nella capitale, con l'1-3 finale della 35esima giornata dello scorso campionato.

SEGUI LA DIRETTA

Le formazioni

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Leiva, Milinkovic, Jony; Luis Alberto; Correa. A disp.: Proto, Guerrieri, Vavro, Lukaku, Bastos, J. Silva, A. Anderson, D. Anderson, Armini, Cataldi. All.: Simone Inzaghi.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Paquetá, Çalhanoglu; Ibrahimovic. A disp.: Begović, A. Donnarumma, Conti, Kjaer, Laxalt, Biglia, Krunić, Bonaventura, D. Maldini, R. Leão, Rebic. All.: Stefano Pioli.

Ultimo aggiornamento: 22:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA