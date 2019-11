Lazio-Lecce e Sampdoria-Atalanta, il pomeriggio è vibrante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA - Anticipi felici per Sassuolo (quello di venerdì), Inter e Torino (ieri), e oggi la serie A formato spezzatino offre altre partite di notevole interesse con il clou alle 20,45 nel match tra Juventus e Milan.La Lazio, che in campionato vola soprattutto dopo la bella vittoria di San Siro ai danni del Milan colta nella sfida serale di domenica scorsa grazie ai gol di Immobile e Correa, cerca i 3 punti dopo le fatiche di coppa ed ospita il Lecce, a sua volta soddisfatto da un buon inizio di campionato da neopromossa: i salentini vengono dal pareggio interno col Sassuolo, hanno 10 punti in classifica e cercano la vittoria per mantenersi a debita distanza dal terzultimo posto in classifica.LAZIO - LECCESampdoria e Atalanta scendono in campo oggi alle 15 per la 12a giornata di Serie A, l'ultima prima della sosta per le nazionali. I doriani hanno ripreso coraggio dopo la preziosissima vittoria di Ferrara ai danni della SPAL nel posticipo di lunedì scorso, e cercano continuità oggi nella comunque difficile sfida contro i bergamaschi, a loro volta desiderosi di riprendere il cammino verso la vetta della classifica dopo lo stop casalingo col Cagliari della scorsa giornata di campionato.SAMPDORIA - ATALANTAUdinese e SPAL si affrontano questo pomeriggio al Friuli in un match delicatissimo per entrambe le compagini. I padroni di casa devono infatti confermare i progressi messi in mostra la scorsa settimana nella vittoria di Marassi ai danni del Genoa, e con i 3 punti oggi avvicinerebbero la parte alta della graduatoria; situazione pesante invece per i ferraresi, precipitati in fondo alla classifica dopo la sconfitta casalinga con la Sampdoria nella scorsa giornata di campionato.UDINESE - SPAL