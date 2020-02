Lazio-Inter, dalle 20.45 La Diretta le formazioni, fuori Lazzari c'è Marusic

Lo 0-0 col Verona nel recupero della scorsa settimana ha interrotto una striscia di 7 vittorie casalinghe consecutive da parte della Lazio, che in casa quest'anno è l'unica squadra insieme alla Juventus a non avere mai perso; Inter invece imbattuta in trasferta, dove può contare sull'impressionante bottino di 9 vittorie e 2 pareggi su 11 gare giocate lontano da San Siro.

SEGUI LA DIRETTA

LE FORMAZIONI:

LAZIO: (3-5-2) Strakosha; Luis Felipe, Acerbi,Radu; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo Immobile. All. Inzaghi

INTER: (3-5-2) Padelli; Skriniar, DeVrij, Bastoni; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte

Il big match della 24esima giornata di campionato è quello in programma questa sera alle 20.45 all'Olimpico di Roma tra Lazio ed Inter, rispettivamente seconda e prima a pari merito con la Juventus nella classifica uscita dopo lo svolgimento dello scorso turno di serie A. I biancocelesti vengono dalla vittoria di misura sul campo del Parma, mentre i nerazzurri dalla spettacolare rimonta del derby, dove hanno chiuso 4-2 dopo essere stati sotto di due gol al termine del primo tempo.

Ultimo aggiornamento: 20:15

