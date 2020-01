Lazio-Cremonese 4-0, biancocelesti ai quarti. Immobile supera Giordano

Tutto facile per la Lazio. I biancocelesti, detentori della Coppa italia, vincono ancora. Poker alla Cremonese e quarti in tasca. Appuntamento a Napoli tra due settimane. Protagonista della serata Jony che entra in tutte e quattro le azioni dei gol. Prima serve la palla Patric che griffa la sua prima rete in biancoceleste, poi propizia il raddoppio di Cataldi. Nella ripresa l’esterno spagnolo mette lo zampino nel rigore che Immobile trasforma. Ciro segna la sua rete 109 superando Giordano al quarto posto nella classifica dei bomber all time dei biancocelesti. Infine ecco anche il cross per la testa di Bastos che chiude in bellezza la serata.



SIMONE NEL MITO

Ampio turnover in vista delle partita di sabato contro la Sampdoria. Il netto divario tra le due squadre ha permesso al tecnico laziale di dare spazio a chi ha giocato meno e provare qualche soluzione alternativa magari da utilizzare in campionato. Poco più di un allenamento ma è fondamentale vincere anche queste partite per non perdere l’abitudine a farlo. Inzaghi era stato chiaro alla vigilia sull’approccio. Uno scatto mentale per arrivare ad essere una grande squadra. L’unica nota negativa della serata è il problema a Cataldi Costretto ad uscire per un guaio al polpaccio già dolorante in settimana. Nella serata si rivede anche Minala, l’ultima volta con la maglia della prima squadra risale addirittura al 2014. Con questa vittoria Inzaghi centra i quarti ed entra nel mito: a fine stagione supererà Zoff al primo posto per numero di presenze sulla panchina laziale.

