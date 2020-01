La Vuelle sorprende tutti, espugna Bologna e conquista la prima vittoria in campionato

BOLOGNA - Non ci sperava più nessuno, anche il più ottimista dei supporters della Vuelle forse aveva azzerato le speranze. E invece è arrivato il colpaccio, è arrivato il primo successo in campionato alla prima giornata del girone di ritorno sul parquet della Fortitudo. La squadra di Giancarlo Sacco è partita bene e ha subito comandato la partita facendo buone scelte e sfruttando i tanti errori della Pompea con la Vuelle praticamente sempre avanti. Solo qualche distrazione, margine di sicurezza che nel finale si fa sempre più sottile con Bologna che spreca il tiro del pareggio, tra l'incredulità generale la Fortitudo cade e Pesaro centra la prima vittoria. Per un sorriso e per tenere accesa la speranza: 80-77 il risultato finale e quel maledetto "zero" cancellato. Ultimo aggiornamento: 22:19





