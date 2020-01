La Samb si sgonfia nel derby, esulta la Vis Pesaro. Mastica amaro anche la Fermana

SAN BENEDETTO - Gioisce la Vis, piangono Samb e Fermana, Un lampo di De Feo e la Vis Pesaro si aggiudica il derby con la Samb. Una partita con poche emozioni risolta al 33' della ripresa dalla marcatura dell'attaccante della Vis. La Samb non ha saputo dare seguito alla vittoria di Trieste e ha fornito una brutta prestazione. La squadra di Montero è parsa irriconoscibile sotto l'aspetto del gioco e poco determinata nell'affondare i colpi. Una giornata ro da dimenticare per i rossoblù. Dal canto suo la Vis Pesaro ha disputato una gara ordinata cercando di controllare le puntate offensive degli avversari e ha saputo colpire al momento giusto con De Feo. Inutile la reazione dei rossoblù che perso Di Pasquale per espulsione poco dopo il gol biancorosso e inevitabile malumore tra i supporters della Samb.



Amarezza anche in casa Fermana con la squadra di Antonioli che ha perso 1-0 sul campo della Feralpi Salò. Quando l'esame sembrava ormai superato al 93' arrivava invece il guizzo di Ceccarelli che permetteva alla Feralpi di conquistare il bottino pieno.





