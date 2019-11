La Roma prova a cancellare la beffa con il Borussia (0-0)

Ultimo aggiornamento: 21:00

MOENCHENGLADBACH - Torna in campo la Roma, con l'obiettivo di vendicarsi dell'assurda beffa subita 3 settimane fa all'Olimpico, quando in seguito di una respinta di Smalling in pieno viso l'arbitro Collum ha decretato un rigore per un presunto fallo di mano mai avvenuto, e costato ai giallorossi l'1-1 finale proprio per mano dei tedeschi questa sera di nuovo avversari. I capitolini sono ancora in testa al Gruppo J, e cercano i 3 punti per fare ulteriori passi avanti verso la qualificazione ai sedicesimi di finale.BORUSSIA MOENCHENGLADBACH - ROMA (0-0)