La prima di Mancini tra polemiche e proteste: attesa una mobilitazione prima di Arabia Saudita-Costa Rica

ANCONA- Domani, alle ore 21 al St. James’Park di Newcastle, inizierà ufficialmente l’avventura in panchina di Roberto Mancini come nuovo Commissario tecnico dell’Arabia Saudita. Sarà il Costa Rica, in amichevole, il primo avversario per poi replicare il 12 settembre alle 18.30 nello stesso stadio contro la Corea del Sud.

La polemica

Non bastassero le polemiche in Italia per le sue dimissioni repentine, in una fase cruciale per le qualificazioni europee, il Mancio troverà ad accoglierlo un ambiente tutt’altro che mansueto anche in Inghilterra.

Una frangia sempre più nutrita di sostenitori del Newcastle, infatti, riuniti sotto la sigla NUFCFAS (NUFC Fans Against Sportswashing contrari alla proprietà araba del proprio club che, in estate, ha prelevato anche il centrocampista azzurro ex Milan Sandro Tonali)si riunirà all’esterno dell’impianto sotto la statua della leggenda Alan Shearer per mettere in atto una protesta a tutti gli effetti. L’allenatore jesino arriverà quindi all’esordio dopo settimane di veleni e scontri mediatici. Tuttavia, guardando scommesse e bookmakers la sua Nazionale è data come favorita rispetto ai centroamericani. Almeno una piccola soddisfazione.