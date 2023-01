La Lube vede il fosso poi si rialza: adesso è 2-2, si va al tie-break

VERONA - Esame difficile doveva essere, esame difficile è stato. I biancorossi cercavano la prima vittoria in regular season del 2023 per tornare a macinare punti in SuperLega Credem Banca dopo il brillante cammino nella CEV Champions League.

E così dopo le tre sconfitte di fila in campionato ecco l'esame in tera veneta con i padroni di casa scatenati nei primi due parziali con Verona che si impone con lo stesso punteggio (25-22) per il 2-0 che mette la squadra di Blengini con le spalle al muro. Nella terza frazione però la Lube è più tonica e precisa e quando la strada sembrava tutta in salita ecco la risposta per il 25-20 che tiene aperta la sfida. E anche nel quarto set la Lube è solida: qualche giocata non è brillante ma Civitanova però ha sempre il gioco sotto controllo e con lo stesso punteggio del terzo parziale (25-20) si impone per una sfida che dunque si deciderà al tie break.

Un set per giocarsi tutto con Verona che parte meglio portandosi subito sul 4-0 con il cambio di campo che arriva sull'8-4 per i padroni di casa. Palloni che scottano, grande intensità, Verona si porta sul 10-6 e poi sull'11-7 con i ragazzi di Blengini che non riescono a trovare il guizzo per colmare il gap.