La classifica piange, il Milan ha un obbligo: vincere contro la Spal

MILANO - Dopo un turno infrasettimanale che di polemiche ne ha regalate tantissime per i numerosi errori arbitrali, ecco l'ultimo appuntamento, quello molto atteso del "Meazza"

Milan e SPAL chiudono a San Siro il programma della 10a giornata di Serie B col posticipo del giovedì sera. Ultima chiamata per i rossoneri, reduci dall'ennesima delusione di questo tremendo inizio di campionato, il 2-1 subito all'Olimpico per mano della Roma: questa sera i 3 punti non devono sfuggire ai ragazzi di mister Pioli; alla ricerca di certezze anche la squadra guidata da Semplici, a quota 7 in classifica dopo il pur positivo pareggio col Napoli nel match giocato domenica scorsa.

MILAN - SPAL (ore 21)

SEGUI LA DIRETTA

© RIPRODUZIONE RISERVATA