Juve-Barça: possibile scambio tra Pjanic in blaugrana, Arthur da Sarri

Ultimo aggiornamento: 16:54

Il Barcellona ci ha riprovato, proponendo alla Juve uno scambio: mi dai De Ligt, io ti offro Arthur (che piace tanto pure all'Inter targata Conte, oltretutto) più cash,. naturalmente Niente da fare: la Signora considera incedibile, alla pari di Dybala, il nuovo olandesino volante. Però ci potrebbe scappare ugualmente l'affaire con i blaugrana. La Juventus mette sul piatto quel Pjanic ormai relegato ai margini del progetto sarriano in bianconero. L'uomo che la scorsa estate, secondo il nuovo tecnico juventino doveva toccare oltre 150 palloni a partita, praticamente è stato scavalcato da Bentancur, che si è preso la regia bianconera alla grande già prima della sosta obbligata perTa l'altro, lo stesso uruguagio piace al Barcellona fin dai tempi in cui militava nel River Plate.Tuttavia anche in questo caso, la Juve ha posto il veto: da qui Bentancur non si sposta. Al limite ci può essere uno scambio con Bernardeschi, un altro finito dietro la lavagna di Sarri. Utilizzato col contagocce già negli ultimi sei mesi. Già lo scorso mercato di gennsio si vociferava di un possibile scambio dell'ex viola alla corte del Barça.Intanto oggi Andrea Agnelli fa 10 anni di presidenza con la Juve. Otto scudetti vinti consecutivamente, Coppe Italia pure a jiosa, ma manca sempre quella Champions, diventata un'ossessione per tutto il popolo juventino. Proprio a cominciare dal presidente Andrea Agnelli. Dire che questo forse è l'anno buono sembra un azzardo. Ma sognare in positivo, dopo due mesi e passa di apnea a causa di questo maledetto coronavirus può far bene allo spirito calcistico e al morale bianconero. Chissà...