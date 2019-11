L'Aurora Jesi silura coach Valli. Ancona-Regini, sono ore cruciali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Fatale la sconfitta in casa di domenica. L’ Aurora Baske t comunica di aver sollevato dall'incarico di capo allenatore Alessandro Valli. Nel ringraziarlo - come dice il sito ufficiale della società jesina - per l’impegno e la professionalità profuse nello svolgimento del proprio ruolo augura a coach Valli le migliori fortune professionali. La società è a lavoro per individuare la figura cui affidare la guida tecnica della squadra.Situazione difficile anche in casa Ancona con la posizione di coach Regini a forte rischio dopola pesante sconfitta in casa di domenica scorsa contro la Goldengas Senigallia.