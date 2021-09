L'Ancona Matelica ci riprova con il Pontedera, la Vis a Teramo. Fermana-Modena è il derby di Domizzi

ANCONA - Giocano tutte alle 17.30 le tre marchigiane di Serie C, in campo per la quarta giornata del girone B. Dopo i due anticipi del sabato, Gubbio-Entella 3-1 e Pistoiese-Reggiana 0-2, l’Ancona Matelica ospita il Pontedera al Del Conero, mentre la Fermana affronta il Modena al Recchioni in quello che è il vero derby del tecnico Maurizio Domizzi, che con gli emiliani ha giocato anche in Serie A e nella città emiliana risiede. La Vis Pesaro, dopo aver sfiorato la vittoria a Pescara, ci riprova a Teramo contro una squadra comunque molto insidiosa.

SERIE C girone B 4ª giornata

Gubbio-Entella 3-1

Pistoiese-Reggiana 0-2

Ancona Matelica-Pontedera ore 17.30

Carrarese-Grosseto ore 17.30

Fermana-Modena ore 17.30

Imolese-Siena ore 17.30

Lucchese-Olbia ore 17.30

Montevarchi-Pescara ore 17.30

Teramo-Vis Pesaro ore 17.30

Viterbese-Cesena ore 17.30

CLASSIFICA



Reggiana 8

Gubbio 8

Siena 7

Pescara 7

Olbia 6

Montevarchi 6

Entella 6

Pontedera 5

Cesena 5

Imolese 4

Ancona Matelica 4

Grosseto 3

Modena 3

Lucchese 3

Teramo 2

Vis Pesaro 2

Fermana 1

Viterbese 1

Carrarese 1

Pistoiese 1

