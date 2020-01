Morto Kobe Bryant, leggenda Nba. Incidente in elicottero, a bordo la figlia e altri tre: nessuno si è salvato

Kobe Bryant è morto. Una tragedia che sconvolge il mondo del basket e dello sport: Bryant, 41 anni, ex stella dei Los Angeles Lakers, è morto oggi in un incidente d'elicottero a Calabasas. Secondo quanto riporta il sito Tmz, Bryant era a bordo del suo elicottero privato con altre tre persone, oltre al pilota. Tutti i cinque passeggeri sono morti. Il velivolo ha preso fuoco una volta precipitato e inutili sono stati i soccorsi. La moglie Vanessa non sarebbe tra le vittime ma a bordo c'era Gianna Maria, la figlia 13enne.

LEGGI ANCHE --> Lakers ko con Philadelphia, ma LeBron James ne mette 29 e diventa il terzo miglior realizzatore all-time

Kobe Bryant, chi era la star Nba

Kobe Bryant morto, era stato appena superato da LeBron James nella classifica all-time Nba



BREAKING: Kobe Bryant Has Died In A Helicopter Crash https://t.co/42oINV9ZUU — TMZ (@TMZ) January 26, 2020

California. Alcuni scatti mostrano una lunga colonna di fumo in una zona collinosa della contea di Los Angeles. Bryant lascia oltre alla moglie Vanessa anche i loro quattro figli: Gianna, Natalia, Bianca e il neonato Capri. Le autorità stanno indagano sulle cause che hanno provocato l'incidente di elicottero in cui la leggenda del basket americano Kobe Bryant ha perso la vita in. Alcuni scatti mostrano una lunga colonna di fumo in una zona collinosa della contea di Los Angeles.lascia oltre alla moglie Vanessa anche i loro quattro figli: Gianna, Natalia, Bianca e il neonato





Morto Kobe Bryant, il campione di basket ha vissuto due anni a Rieti frequentando le elementari in città

Update: KOBE BRYANT DEAD AT 41

- Killed in helicopter crash

- Calabasas, California

- 5 people were on board

- No survivors

- Aircraft crashed on hillside

- Cause of crash unknown pic.twitter.com/5WzOjQ2VsB — news smart (@NewSmartNews) January 26, 2020

Ultimo aggiornamento: 21:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA