King of the Beach, è già count down per la parata di stelle sulla spiaggia di Civitanova

CIVITANOVA MARCHE – A meno di un mese dall’edizione 2022 del King & Queen beach volley tour 10-11 agosto Spiaggia delle Corone nel tratto di spiaggia libera di fianco il ristorante Il Veneziano, arrivano i primi nomi degli atleti che cercheranno di spodestare dal trono i campioni in carica Mauro Sacripanti e Francesca Michieletto.

Nel tabellone femminile oltre alla regina Francesca Michieletto, ci sarà la sua compagna di coppia Michela Lantignotti (vincitrice a Civitanova nel 2020) e per la prima volta una delle migliori beacher al femminile, Giada Benazzi, che ha fatto parte della nazionale juniores per 2 anni poi si è dovuta fermare per un incidente motociclistico. Primi nomi anche per il tabellone maschile. Oltre al Re in carica Mauro Sacripanti, c’è un grande equilibrio nella classifica Fipav. Troviamo una grandissima lotta da cui emergono intanto i nomi di Tiziano Andreatta. L’atleta trentino, uno dei migliori italiani, ha partecipato a tante edizione del King of the beach. Si è distinto per aver disputato e vinto tante finali da scudiero contribuendo alla vittoria di tanti vincitori della rassegna civitanovese. Altro atleta in odore di pass per la Iplex Arena è il giovane, classe 2000 Tobia Marchetto. Marchetto, ex azzurro, nato a Este in provincia di Padova, è stato nel club Italia di beach volley due anni.