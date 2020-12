Caso Suarez: «Il calciatore sapeva i contenuti dell'esame per la cittadinanza. Richieste della Juventus»

Erano stati «preventivamente comunicati» a Luis Suarez i contenuti della prova «farsa» per la conoscenza della lingua italiana sostenuto all'Università per Stranieri di Perugia, «giungendo a predeterminare l'esito ed il punteggio d'esame, per corrispondere alle richieste che erano state avanzate dalla Juventus, con la finalità di conseguire un positivo ritorno di immagine, tanto personale quanto per l'Università». È quanto emerge dagli ulteriori accertamenti condotti dalla guardia di finanza coordinata dalla procura del capoluogo umbro.

Gli accertamenti investigativi hanno consentito «di comprendere come, nei primi giorni del mese di settembre del 2020, la dirigenza del club torinese si fosse attivata, anche ai massimi livelli istituzionali, per "accelerare" il riconoscimento della cittadinanza italiana nei confronti di Suarez, facendo, quindi, ipotizzare nuove ipotesi di reato a carico di soggetti diversi dagli appartenenti all'università, tuttora in corso di approfondimento». È quanto emerge da una nota del procuratore di Perugia Raffaele Cantone sugli ulteriori sviluppi dell'indagine Suarez.

