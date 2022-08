Juventus-Roma 1-1: apre Vlahovic, pareggia Abraham nella ripresa

La Juve domina il primo tempo ma non chiude la partita, e nel finale la Roma la riapre con il pareggio di Abraham, su assist dell’ex Dybala. Più quadrati e agguerriti, i bianconeri rispetto a Genova, con Rabiot, Locatelli e il giovane Miretti a “riempire” quel centrocampo vuoto contro la Samp. Ed è proprio in mezzo al campo che i giallorossi perdono il duello nel primo tempo, mentre nella ripresa si ricompattano alzando il tiro fino all’1-1 che gela lo Stadium.

LA PARTITA

La scena nel pre partita se la prende Dybala: coccolato dagli abbracci degli ex compagni e dagli applausi dello Stadium, l’ultima volta aveva salutato con un pianto a dirotto. Ma al fischio d’inizio la Juve parte in quarta, e alla prima azione trova il vantaggio. Punizione da una ventina di metri per un fallo di Matic su Cuadrado (dopo un lancio sballato di Spinazzola), sinistro fulminante sotto la traversa e vantaggio dei bianconeri che non si accontentano. Ma spingono a caccia del raddoppio, mentre la Roma fatica a costruire e si trova in grande difficoltà con parecchi palloni persi nelle ripartenze. In una di queste Kostic mette Cuadrado davanti a Rui Patricio, ma la Roma si salva.

La Juve non molla, trova anche il raddoppio di Locatelli, ma Irrati annulla il gol per un fallo di mano di Vlahovic che vizia l’azione in partenza. Allegri cambia uomini e sistema di gioco da Genova, dentro Szczesny e Miretti nel 4-3-3 con Cuadrado, Vlahovic e Kostic nel tridente. Mou risponde con un 3-4-2-1, Pellegrini e Dybala alle spalle di Abraham. Juve a tratti impetuosa, e sempre in controllo. La Roma fatica ad arginare gli avversari e nel primo tempo non arriva mai davanti a Szczesny. Nell’intervallo Mou cambia, fuori Spinazzola e Mancini, dentro Zalewski e El Shaarawy e passa al 4-2-3-1, l’inerzia rimane in mano alla Juve che sfiora il raddoppio con Cuadrado (a lato), e Kostic, ma perde Rabiot per infortunio. La Roma lentamente alza i giri del motore fino alla zampata del pareggio su calcio d’angolo: assist di Dybala per la testa di Abraham. Un colpo basso per gli uomini di Allegri che sbandano, dentro Milik (all’esordio) e Rovella, dall’altra parte fuori Dybala (applausi misti a fischi), ma non c'è più tempo. Mou e Allegri si abbracciano uscendo dal campo, secondo pareggio consecutivo per Max che perde ancora terreno dalla vetta, mentre per la Roma è un punto guadagnato in rimonta.

Juventus-Roma, la diretta minuto per minuto

94' Fischio finale. Juventus-Roma finisce 1-1

93' Ultimo cambio per la Roma, fuori Pellegrini dentro Bove

92' Roma in avanti nel finale di gara

90' Ci saranno 4 minuti di recupero

88' Tiro dalla distanza di De Sciglio: in curva

85' Fuori Locatelli, dentro Rovella, quarto cambio nella Juventus

84' Roma vicina al vantaggio. Palla vagante in area di rigore juventina. Sugli sviluppi del calcio d'angolo si accende una mischia pericolosa, ma nessun giallorosso riesce a spingere il pallone in rete

78' Cambia anche Mourinho: fuori Dybala, dentro Kumbulla.

77' fuori Vlahovic, dentro Milik, Allegri cambia anche in attacco

77' Fuori Miretti, dentro McKennie, cambio nella Juve

76' Giallo a Kostick per proteste

68' Gol di Abraham. Pareggio della Roma. Da calcio d'angolo Dybala raccoglie un pallone sul secondo palo e con una rovesciata lo rimette al centro dove c'è Abraham, abile a spingere di testa alle spalle di Szczesny. 1-1

67' Girata di Abraham in area di rigore su passaggio di El Shaarawy. Szczesny blocca la conclusione

61' Cambio anche per la Roma, dentro Celik per Karsdorp

57' Problema fisico per Rabiot che chiede il cambio, al suo posto Zakaria

54' Dribbling di Cuadrado su Zalewski e tiro dall'interno dell'area di rigore: a lato del palo

52' Calcio d'angolo per la Roma, Dybala batte al centro dell'area, Locatelli allontana di testa

45' Inizia il secondo tempo, la Roma passa al 4-2-3-1

Due cambi per la Roma. Dentro Zalewski per Spinazzola ed El Shaarawy per Mancini

Intervallo in corso

46' Fine primo tempo. Juventus in vantaggio grazie al gol di Vlahovic al 2'

45' 1 minuto di recupero

41' Rabiot viene atterrato da Cristante all'altezza della trequarti campo: ammonizione

43' Azione ferma per un check al Var per un possibile fallo di Smalling su Vlahovic non visto in prima istanza da Irrati. Non c'è penalty, il gioco può proseguire

39' Punizione di Vlahovic dai 25 metri: sopra la traversa

35' Da punizione, Cuadrado prova a soprendere Rui Patricio con una conclusione bassa. Reattivo il portiere della Roma che blocca il pallone

34' Fallo di Smalling su Vlahovic sulla mattonella dei 20 metri centrali. Calcio di punizione per la Juve

32' Smalling chiude Miretti in calcio d'angolo. Juventus pericolosa sulla fascia sinistra

25' Raddoppio di Locatelli con un tiro da fuori area. Irrati viene però richiamato al Var. Tocco di mano di Vlahovic ad inizio azione, gol annullato. Si torna sull' 1-0

23' Fallo di Miretti su Dybala a centrocampo, Irrati fischia. Qualche secondo di pausa per permettere alla Joya di rialzarsi

20' I ritmi di gara si abbassano, la Juve prova a gestire palla e a trovare il varco giusto

16' Rui Patricio reattivo su tiro di Cuadrado. L'esterno, approfittando del contropiede bianconero, era entrato in area dalla fascia destra: conclusione sul primo palo facile da respingere per il portiere avversario

12' Cross di Spinazzola dalla sinistra, Danilo respinge di testa e sventa il pericolo in angolo. Dal successivo Cristante prova a staccare senza inquadrare lo specchio. Rimessa dal fondo

11' Tiro dai 20 metri di Alex Sandro, a lato del palo

9' Scintille tra Smalling e Vlahovic dopo uno scontro di gioco, Irrati prova tranquillizzare gli animi

8' Pellegrini ci prova dalla distanza, Szczesny afferra in modo sicuro

7' Locatelli atterra Dybala all'altezza della corsia di destra. Giallo

2' GOL DI VLAHOVIC! La Juve passa subito in vantaggio. La rete attiva su calcio di punizione (fallo di Matic su Cuadrado) dai 25 metri. Il pallone aggira la barriera e si insacca in porta. Immobile Rui Patricio.

0' Partiti

Ore 18:25 Le squadre entrano in campo

Ore 18:15 Si conclude il riscaldamento.

Ore 17:52 Anche la Juventus inizia il riscaldamento.

Ore 17:50 Roma in campo per il riscaldamento

Ore 17:15 Anche la Juventus fa il suo ingresso nell'impianto

Ore 17:00 La Roma è arrivata allo stadio

Le formazioni ufficiali

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, Danilo, Bremer, Alex Sandro; Locatelli, Rabiot, Miretti; Cuadrado, Kostic; Vlahovic.



ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.

Dove vedere Juventus Roma in tv e in streaming



La partita, in programma oggi, sabato 27 agosto, alle ore 18:30, verrà trasmessa in esclusiva in streaming su Dazn. La diretta testuale dell'incontro sarà disponibile sul sito del Messaggero.