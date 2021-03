Juventus-Porto, la diretta dalle 21. Le formazioni ufficiali: Morata con Ronaldo, c'è Bonucci

La Juventus si gioca tutto. All'Allianz Stadium arriva il Porto per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League: la squadra bianconera è chiamata a ribaltare la sconfitta per 2-1 dell'andata se vuole ottenere il pass per i quarti. Pirlo recupera Bonucci in difesa, al suo fianco c'è Demiral, con Chiellini e De Ligt in panchina. Davanti Morata fa coppia con Ronaldo. Conceiçao col tridente Corona, Marega e Taremi.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Ramsey, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo. All. Andra Pirlo

Porto (4-4-2): Marchesin; Manafà, Mbemba, Pepe, Zaidu; Corona, Uribe, Sergio Oliveira, Otavio; Marega, Taremi. All. Segio Conceiçao

