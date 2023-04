Sporting-Juventus 1-1, le pagelle: Rabiot fa tutto lui, Vlahovic anonimo, Miretti lottatore

La Juventus si qualifica per la semifinale di Europa League dove affronterà il Siviglia. I bianconeri, vincitori per 1-0 all'andata all'Allianz Stadium contro lo Sporting Lisbona, pareggiano per 1-1 il match di ritorno allo stadio "Alvalade". Al vantaggio degli ospiti con Rabiot al 9', replica Edwards su rigore al 20'.

SZCZESNY 6

Sul rigore non è fortunato. Per il resto gestisce il traffico in area con grande concentrazione. Attento.



DANILO 6

Gara di sacrificio. Striglia i compagni nel momento di massima difficoltà. Commette un errore che, per fortuna, non comporta gravi conseguenze.



BREMER 6,5

Sfrutta il fisico nelle situazioni più bollenti. Non guarda alla forma ma alla sostanza. Esce per infortunio (28’ st Gatti 6: entra a freddo ma lotta come un leone).



ALEX SANDRO 5,5

Si fa saltare facilmente da Edwards. In confusione e spesso in ritardo. Solo nel convulso finale si rende utile.



CUADRADO 6,5

Quando trova il fondo è molto pericoloso. Purtroppo, gli riesce poche volte. Difetta di un pizzico di precisione in più.



MIRETTI 6

Perde qualche pallone di troppo ed è eccessivamente timido in fase propositiva ma si fa rispettare fisicamente (28’ st Pogba 5,5: non riesce ad incidere, fuori giri).



LOCATELLI 6

Un paio di iniziative interessanti ma anche qualche decisione poco comprensibile. A volte ragiona troppo su quello che deve fare.



RABIOT 6,5

Fa tutto lui. Prima è rapido nel girare in rete una palla in area portoghese poi commette un fallo da rigore evitabile.



CHIESA 5,5

Prova in ogni modo ad accendersi ma va a sprazzi. Fa scelte discutibili. Non sembra al top della condizione fisica (33’ st Kostic 6: combatte).



DI MARIA 5

Prevedibile quando cerca il dribbling e poco preciso nelle imbucate. Il tocco magico non arriva, il resto non è da Di Maria.



VLAHOVIC 4

Altra prestazione anonima. Non riesce proprio a trovare il modo di svolgere il suo compito di attaccante. Nulla cosmico (26’ st Milik 5,5: più attivo di Vlahovic).



ALLEGRI 6

Arriva in semifinale ed è quello che conta. Tanta sofferenza ma anche uno spirito indomabile da parte dei suoi. Il caso Vlahovic preoccupa.