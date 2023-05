Dopo tre ore di udienza davanti alla Corte federale d'Appello, il procuratore Chiné ha chiesto 11 punti di penalizzazione contro la Juventus (erano 9 a marzo) e 8 mesi di inibizione per i 7 dirigenti ed ex dirigenti bianconeri. Poi la Corte Figc ha deciso di penalizzare i bianconeri con 10 punti. Il destino della Juventus per l’attuale e la prossima stagione dipende sì dai punti comminati dalla sentenza della Corte federale d’Appello ma anche dalle ultime 3 partite di campionato dei bianconeri (stasera in campo al Castellani contro l’Empoli). La dirigenza bianconera valuta il ricorso al Collegio di garanzia dello Sport.

Juve, come cambia la classifica e i risvolti sul mercato

La Juventus penalizzata di 10 punti dalla Corte d'Appello della Figc, passa da 69 a 59 punti, uno in meno della Roma e quindi, in teoria, settima e fuori dall'Europa League (anche se con una gara in meno). La prossima stagione senza Champions (o coppe europee) comporterebbe un danno economico per la Juventus di circa 50 milioni di euro, ma non solo: darebbe il via a un esodo di campioni con Rabiot in testa, ma anche Di Maria, Vlahovic e forse Chiesa, per una squadra decisamente ridimensionata nella rosa e negli obiettivi rispetto a quella attuale.