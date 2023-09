Juventus Next Gen - Recanatese 1-0, la sblocca subito Cerri. Gli aggiornamenti

I grandi assenti sono da una parte Gomez e Melchiorri, uno che contro la Juve dei grandi ha giocato, e sponda bianconera Poli e Ntenda. Recanatese in campo al Moccagatta di Alessandria per il recupero della seconda giornata di Serie C (non disputata per gli impegni delle nazionali maggiori e giovanili) contro la Juventus Next Gen che, in campionato, ha già battuta un'altra marchigiana: l'Ancona. I torinesi di Brambilla potranno contare sul talento di Yildiz (in rete contro i dorici), sul recupero del campioncino Hasa e, al centro della difesa, su Huijsen (un altro ormai stabilmente aggregato alla prima squadra di Allegri). Mister Pagliari recupera capitan Sbaffo.

Così in campo:

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-1-2): Daffara; Savona, Huijsen, Muharemovic; Perotti, Salifou, Damiani, Turicchia; Yildiz; Guerra, Cerri. Allenatore: Brambilla.

RECANATESE (3-5-2): Meli; Ricci, Ferrante, Peretti; Mané, Morrone, Lipari, Carpani, Longobardi; Sbaffo, Ferretti.

Primo tempo:

Allenatore: Pagliari

4' Prima azione, primo lampo: Juventus U23 in vantaggio con Cerri ispirato da Yildiz (1-0).

8' Carpani vicino al pareggio con una botta al volo.

12' Daffara si supera sventando una incornata di Sbaffo.

Partita aperta. Juve vicina al bis con Huijsen, Recanatese ad un passo dal pari con Peretti.

Secondo tempo: