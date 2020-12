Juventus-Fiorentina, la diretta dalle 20.45. L'ex Chiesa dal 1', Ribery titolare

Juventus e Fiorentina chiudono il loro 2020 con l'anticipo della quattordicesima giornata di Serie A. A Torino la squadra di Andrea Pirlo cerca i tre punti che vorrebbero dire momentaneo aggancio all'Inter seconda in classifica a meno uno dal Milan. I bianconeri sono reduci dalla netto successo per 4-0 a Parma di sabato scorso, la Fiorentina invece va a caccia di una vittoria che in campionato manca dal 25 ottobre. Dall'arrivo di Prandelli, tre pareggi e tre sconfitte. Fischio d'inizio all'Allianz Stadium alle 20.45.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, McKennie, Chiesa; Morata, Ronaldo. All: Pirlo

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Caceres, Borja Valero, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic. All: Prandelli

