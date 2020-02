Doppietta di Cristiano Ronaldo su rigore e de Ligt: la Juve piega la Fiorentina 3-0

TORINO In questo momento la Juve è ancora poco di Sarri e troppo di Ronaldo, contro la Fiorentina Bonucci e compagni comandano il gioco e chiudono con un netto 3-0 finale, ma non brillano e inizialmente fanno più fatica del previsto a trovare varchi nel muro viola di Iachini. Due gol su penalty, il terzo su corner, e qualche chance di troppo concessa a Chiesa e compagni, ma quanto basta per riprendere la corsa Scudetto dopo il brusco stop di Napoli. La prima occasione arriva nel finale di primo tempo con un tiro da fuori violento di Pjanic respinto da Pezzella, i giocatori della Juventus reclamano il fallo di mano e l’arbitro Pasqua concede il penalty dopo il consulto VAR. Cristiano dal dischetto non perdona e festeggia la nona partita consecutiva in rete in campionato, come un certo David Trezeguet nel 2005. C’è poco altro da segnalare in un primo tempo in cui i bianconeri fanno la partita ma non riescono ad essere veramente pericolosi: l’occasione più ghiotta è sul tacco di Chiesa – osservato speciale dalla dirigenza bianconera – che sfiora l’Eurogol dopo un altro tacco di Benassi. Il tridente non gira come potrebbe, il centrocampo incide meno di quanto vorrebbe Sarri e in difesa Bonucci e de Ligt alternano distrazioni potenzialmente letali. Ma il passo avanti rispetto a Napoli è notevole, a livello di motivazioni e energie la squadra è viva e lotta. C’è da migliorare nell’attenzione e nella finalizzazione, ma la reazione dopo il tonfo di Napoli c’è stata, e i punti di vantaggio in classifica sono di nuovo sei, aspettando Udinese Inter. Nella ripresa secondo episodio decisivo, ancora rivisto al VAR: fallo di Ceccherini su Bentancur appena entrato in area, Pasqua fischia il rigore e lo conferma dopo il consulto VAR, Ronaldo dal dischetto sigla il 2-0 e vola a 50 reti in gare ufficiali con la maglia della Juventus, sono 40 reti (e 10 assist) in A su 50 presenze. La zuccata del 3-0 è di de Ligt, su calcio d’angolo, la Juve allunga e aspetta l’Inter.

LEGGI LA CRONACA

Ultimo aggiornamento: 14:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA