Juventus-Fiorentina 0-0 La Diretta le formazioni ufficiali: tridente con Douglas Costa, Dybala in panchina

Ultimo aggiornamento: 12:35

Juventus e Fiorentina scendono in campo oggi nella sfida domenicale delle ore 12.30. I bianconeri, pluricampioni d'Italia in carica e attuali primatisti in classifica con 3 punti di vantaggio sull'Inter, cercano l'immediato riscatto dopo la seconda sconfitta in campionato subita sul terreno del Napoli nel posticipo di domenica scorsa, mentre i viola vogliono far risultato dopo il mezzo passo falso casalingo col Genoa, 0-0 il finale, per accorciare le distanze con la prima metà della graduatoria.(4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo.(4-4-2): Dragowski; Lirola, Ceccherini, Pezzella, Igor; Ghezzal, Benassi, Pulgar, Dalbert; Chiesa, Cutrone.