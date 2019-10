Juventus, esame a Lecce senza Cristiano Ronaldo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LECCE - Lecce e Juventus si sfidano questo pomeriggio alle ore 15 in questo sabato di campionato della 9a giornata di Serie A. I salentini, 7 punti fin qui in graduatoria, sono ancora galvanizzati dal pareggio ottenuto a San Siro nei minuti di recupero contro il Milan, mentre i campioni d'Italia in carica hanno mantenuto la vetta solitaria della graduatoria a quota 22 punti sconfiggendo non senza patemi d'animo il Bologna nella sfida giocata a Torino sabato scorso col punteggio finale di 2-1.LECCE - JUVENTUS (ore 15)