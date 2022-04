Diretta Juventus-Bologna 0-0, Allegri con il tridente Dybala-Morata-Vlahovic

Massimiliano Allegri comincia a fare i conti per la volata Champions. «Per entrarci servono almeno dieci punti» è la previsione del tecnico della Juventus in vista delle ultime giornate. Ne mancano sei, la sua squadra è a quota 62: «E non dimentichiamoci che nelle ultime due partite giocheremo contro formazioni che stanno dietro di noi - spiega l'allenatore, con i bianconeri che chiuderanno il campionato affrontando Lazio e Fiorentina - e proprio i viola hanno il calendario migliore: dobbiamo raggiungere l'obiettivo minimo del quarto posto e poi conquistare più punti possibili».

Ora c'è l'ostacolo Bologna, che dopo un periodo di flessione ha ritrovato compattezza e risultati: «Stanno bene fisicamente, hanno pareggiato a Milano e vinto in casa e non è una squadra semplice da battere», dice il tecnico sull'avversaria guidata da Sinisa Mihajlovic, «al quale auguro una pronta guarigione e ci tengo a salutarlo». Oltre ai rossoblù, la Juve dovrà in qualche modo superare anche il tabù Stadium: «È un numero e da lì non si può scappare - il commento sulle cinque sconfitte casalinghe - e perdere così tante volte incide sui risultati di fine anno».

Juventus-Bologna, le formazioni ufficiali

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Chiellini, Pellegrini; Cuadrado, Danilo, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata

Bologna (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Svanberg, Schouten, Soriano, Dijks; Orsolini, Arnautovic

