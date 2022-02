Coppa Italia, Juve in semifinale col brivido: 2-1 al Sassuolo con gol allo scadere di Vlahovic

Segna ancora Dusan Vlahovic, dopo un lungo assedio alla porta del Sassuolo, e la Juve si conquista al fotofinish la semifinale di Coppa Italia, in cui affronterà la Fiorentina. Non è stato facile per i bianconeri battere 2-1 gli emiliani: dopo il vantaggio di Paulo Dybala, nel primo tempo Traorè con uno splendido tiro a giro aveva pareggiato: poi un Pegolo strepitoso aveva salvato il risultato in più di un'occasione, prima del gol del serbo. Una fortunosa deviazione su cui Pegolo nulla ha potuto.

