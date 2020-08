Juve, guai per Arthur: positivo all'alcol test dopo un incidente in Catalogna con la Ferrari

Altro guaio per Arthur. Secondo quanto riporta il "Diari di Girona", Il centrocampista brasiliano, che sta per cominciare la sua avventura nella Juve, è rimasto coinvolto la scorsa notte in un incidente stradale a bordo della sua Ferrari nei pressi di Girona, in Spagna.



L’auto dell'ex giocatore del Barcellona sarebbe finita sul marciapiede prima di scontrarsi con un lampione. Sempre il "Diari di Girona" scrive che il giocatore - rimasto fortunatamente illeso - sarebbe risultato positivo all’alcol test, dopo il controllo della polizia locale, con un tasso di 0.55, superiore al limite consentito di 0.50. Il valore leggermente più alto del minimo consentito ha comunque fatto scattare la denuncia penale con conseguente sospensione della patente. Ultimo aggiornamento: 16:43

