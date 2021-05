Olimpiadi, Elia Viviani e Jessica Rossi portabandiera azzurri a Tokyo 2020

Nominati a sorpresa il ciclista Elia Viviani e la tiratrice a volo Jessica Rossi come portabandiera dell'Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Lo ha appena annunciato ai membri di Giunta il presidente del Coni, Giovanni Malagò. La scelta è caduta su una coppia di campioni olimpici; il doppio alfiere è un'assoluta novità in linea peraltro con le indicazioni del Cio per la parità di genere.

I due alfieri hanno in comune il curriculum olimpico, avendo entrambi un oro nel proprio palmares. Per la Rossi conquistato a Londra 2012 nel trap, peraltro con il record mondiale di 99 piattelli colpiti su 100; per Viviani il titolo è invece arrivato a Rio 2016 nell'omnium.

LE REAZIONI

«Sapevo da ieri sera che avrei fatto, assieme a Elia Viviani, la portabandiera dell'Italia a Tokyo. Me lo aveva anticipato al telefono il presidente del Coni Malagò. Ma ora che mi dite che la cosa è stata ufficializzata provo una gioia infinita, sono felice, è una cosa fantastica», il commento di Jessica Rossi. «Per ogni atleta l'apice della carriera è gareggiare all'Olimpiade - dice ancora la Rossi - e io adesso farò la portabandiera. Credo sia il massimo, mi date una notizia bellissima e con me ci sarà tutto il mondo del tiro a volo».

Elia Viviani ha ricevuto la notizia durante la corsa, la 12/a tappa del Giro d'Italia da Siena a Bagno di Romagna. Lo ha spiegato il direttore sportivo della sua squadra, la Cofidis, Roberto Damiani. Il ciclista veronese, ha detto a Raisport Damiani, ha semplicemente ringraziato. Poi ha continuato a pedalare.

