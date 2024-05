Premio Cesarini a Samardzic e Stulac: al teatro Pergolesi la cerimonia di consegna. Riconoscimento anche al Corriere Adriatico

JESI - I vincitori del Premio Cesarini 2024 sono i calciatori Lamar Samardzic per la Serie A e Leo Stulac del Palermo per la Serie B. Tutto esaurito al Teatro Pergolesi di Jesi per il Premio Cesarini, giunto alla sua nona edizione. Lunedì, a partire dalle 17, saranno presenti il ct della Nazionale Italiana luciano Spalletti, il grande mister del Milan degli Immortali Arrigo Sacchi, l’ex presidente Roma Rosella Sensi (figlia dell’indimenticato Presidente marchigiano Franco, che vinse l’ultimo scudetto della Roma, nel 2001) e il bomber marchigiano del Bologna e della Nazionale Riccardo Orsolini che, anche grazie ai suoi gol, ha trascinato dopo ben 60 anni il Bologna in Champions League.

Il parterre di ospiti

Oltre a questi personaggi ci saranno, tra gli altri, gli jesini Alessandro Gabrielloni bomber del Como (neo-promosso in Serie A), il dg Lube Civitanova Beppe Cormio, l’ex calciatore Sergio Paolinelli e il ct Nazionale Scherma Stefano Cerioni. Inoltre il presidente Lega Serie B Mauro Balata, il presidente Parma Kyle Krause, Nicola Berti, gli ex calciatori della Roma Sebino Nela e Odoacre Chierico, Giuseppe Baresi, l’ex calciatore Juventus Massimo Bonini e gli ex bomber bianconeri Fabrizio Ravanelli e Michele Padovano (vincitori ultima Champions League Juventus nel 1996).

Per la categoria Altri Mondi prestigioso riconoscimento andrà a Prof.

Premio al direttore del Corriere Adriatico, Giancarlo Laurenzi

Matteo Bassetti, al campione mondiale Master di Kickboxing WKF Avv. Michele Briamonte e al Manager Tony Sasa. Presenterà la serata Luigi Brecciaroli (Arancia Tv), moderatori i giornalisti Luca Marchetti, Paolo Assogna e Massimiliano Nebuloni (Sky Sport), Simona Rolandi e Marco Lollobrigida (Rai), Sandro Sabatini (Mediaset) e Daniele Bartocci (La Notizia Sportiva). Ospiti d’onore della serata il Direttore Rai Sport Jacopo Volpi e il Capo Comunicazione e Ufficio Stampa FIGC Paolo Corbi.

Premiato anche il Direttore Corriere Adriatico Giancarlo Laurenzi, Pierluigi Pardo (Conduttore trasmissione Supertele – Leggero come un Pallone), la trasmissione Rai Tutto il Calcio Minuto per Minuto con la voce storica di Filippo Corsini e Luca Pagliari (storyteller, giornalista massimo esperto del personaggio Renato Cesarini). Seguirà una Cena di Gala presso il Salone delle Feste dell’Hotel Federico II di Jesi.