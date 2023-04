JESI Il derby lancia la volata salvezza. In un girone dai fragili equilibri, i punti in palio oggi alle 18 al PalaTriccoli di Jesi nella sfida della Vallesina hanno un elevato peso specifico. Due lunghezze separano le contendenti in una classifica che coinvolge sei squadre nel rischio playout o retrocessione. Un paradosso, perché la Clementina Castelbellino Moie (a quota 28) ha un numero di vittorie (11 ma con sette tiebreak) superiore alla quarta forza al campionato, mentre la Pieralisi Jesi (10 successi per 30 punti) da gennaio in poi è tra le squadre che ha fatto meglio. Dopo un avvio di stagione complicato, una crescita costante per entrambe. Negli altri raggruppamenti di B1, con un bottino simile, dormirebbero sonni sereni. E invece ora rieccole di fronte in una gara avvincente. Decisiva per la permanenza? I tecnici smorzano i toni. «Non attribuisco a questo derby una valenza da mors tua o vita mea; con 12 punti in ballo, può ancora succedere di tutto e sono sicuro che la voglia di risultato non condizionerà la prova: ne verrà fuori una bella partita, emozionalmente intensa, da vivere con la massima energia», dice Luciano Sabbatini, tecnico di una Pieralisi Pan che ha dalla sua il fattore campo e il 3-1 dell’andata. «La sosta ci ha consentito di recuperare qualche noia fisica e di focalizzare il lavoro su alcuni elementi da migliorare», aggiunge il coach, che sa di affrontare una Clementina carica, che con sei vittorie consecutive e il punto strappato con Altino ha rivoltato l’inerzia.

Gli avversari

«Essere rientrati nella corsa salvezza è un piccolo prodigio sportivo che ci rende fieri e motivati: non dimentichiamo che prima di Natale eravamo ultimi e dati per spacciati con appena quattro punti», dice Cristiano Mucciolo, condottiero di una Clementina volley che durante «la pausa ha tirato un po’ il fiato per ritemprare le energie consumate in una rimonta che siamo fiduciosi di completare». «In questo ultimo mese – aggiunge – dobbiamo andare dritti all’obiettivo, cercando di tirare fuori il massimo da quattro autentiche finali. Il derby in sè suscita sempre tante emozioni e la posta in palio contribuisce ad alzare l’asticella agonistica: Jesi è più tranquilla di noi, ma non tranquillissima e comunque ci saranno poi altre tre gare per recuperare. Sarà una bella sfida». Calendario a confronto. La Pieralisi andrà a Imola e Campagnola ed ospita il fanalino Modena. Tutti scontri diretti per la Clementina: in casa con Corridonia e Cesena, in mezzo la trasferta di Trevi. La Corplast Corridonia invece affronta Cesena e ha urgente bisogno di punti perché la salvezza (o quanto meno i playout) è a -3.