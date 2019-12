L'Aurora Jesi c'è e doma Chieti: applausi e due punti di platino

JESI - Era una partita importante per l'Aurora Jesi e i ragazzi di coach Ghizzinardi l'hanno gestita alla grande. Un vero e proprio esame contro Chieti con Giampieri e c. che partono con il piede giusto tanto che il primo parziale su chiude sul 28-13 con l'Aurora che contiene anche il tentativo di reazione degli abruzzesi con il 51-37 dell'intervallo salutato dagli applausi del pubblico. Bottioni e Magrini sono i più efficaci ma Jesi gioca bene di squadra, Chieti va a strappi e resta sotto di dieci lunghezze alla fine del terzo quarto (61-51). Partita tonica, tanto agonismo, difese solide, Chieti che ci prova ma Aurora che non si fa sorprendere con l'87-76 che vale tanto per la classifica e anche per il morale.





© RIPRODUZIONE RISERVATA