Marcell Jacobs vince i 100 metri allo SprintFestival allo stadio dei Marmi di Roma, ma resta ancora sotto i 10". «Mi sono divertito»

Allo Sprint Festival di Roma Marcell Jacobs ha vinto la gara dei 100m maschili. L'atleta delle Fiamme Oro ha chiuso davanti a tutti nella specialità con il tempo di 10"07. Davanti al pubblico dello Stadio dei Marmi, l'oro olimpico di Tokyo ha conquistato la vittoria precedendo Chituru Ali, che ha chiuso con il tempo di 10"11. Questa è la seconda uscita dell'atleta azzurro originario di El Paso dopo la gara degli Stati Uniti.

Al termine della corsa, Jacobs ha rilasciato delle dichiarazioni: «La gara è andata abbastanza bene, anche se la partenza non è stata granché, un po' lenta rispetto a quel che so fare.

Se ne avessi fatto una come nel riscaldamento avrei chiuso meglio, ma sono soddisfatto della seconda parte. Ora lavorerò proprio su quel fronte». L'oro olimpico di Tokyo ha poi continuato: «Tra l'altro da un paio di giorni ho un po' di allergia e finito la gara non respiravo bene, ho fatto un po' di fatica a riprendermi - ha aggiunto l'azzurro ai microfoni di Sky Sport -. Peraltro la pista qui è ottima, sono state confermate le sensazioni avute in allenamento. Sono felice di aver cominciato la stagione in Italia e di aver corso davanti a questo pubblico.