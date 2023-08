L'Italvolley maschile aspetta l'Estonia prima di trasferirsi ad Ancona: stasera (ore 21.15) la seconda sfida della Pool A

ANCONA- Ultima tappa prima del trasferimento ad Ancona per la Nazionale maschile di volley guidata dal Ct Fefè De Giorgi. Stasera, per la seconda sfida della pool A degli europei, l'Italvolley affronterà al PalaBarton di Perugia l'Estonia. La prossima settimana, 4 e 6 settembre, la Nazionale sarà di scena al Palaprometeo rispettivamente contro Svizzera e Germania (entrambe le gare alle 21).

Dove vederla

La partita sarà trasmessa in diretta alle 21.15 su Sky Sport Summer e in streaming su Now.

