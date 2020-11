L'Italservice Pesaro vince 6-0 in Montenegro e accede ai sedicesimi di Champions League

PODGORICA - L’Italservice Pesaro vola ai sedicesimi di finale di Champions League. La squadra di patron Lorenzo Pizza sbanca Podgorica imponendosi 6-0 sul Titograd, padrone di casa e campione in carica del Montenegro. Fila tutto liscio per i biancorossi nel Preliminary Round della massima competizione europea di calcio a 5. Mister Fulvio Colini alla vigilia aveva chiesto una prestazione di livello ed è stato sicuramente accontentato. Mai in dubbio l’esito del match, l’Italservice ha mantenuto il pallino del gioco per tutti i quaranta minuti e ha concesso poco e niente agli avversari. Bravo Miarelli a respingere infatti le poche iniziative locali.

Pronti e via ed è Marcelinho a insaccare la rete del vantaggio grazie al suo solito educatissimo mancino, sfruttando al meglio l’assist da corner di Honorio. Passano pochi minuti e l’altro pivot pesarese De Oliveira trova il raddoppio. C’è spazio anche per le gioie di Borruto e Canal prima del duplice fischio di fine prima frazione. Nella ripresa, passano appena dodici secondi e Fortini firma il pokerissimo. Di Honorio il sesto sigillo definitivo ai fini del tabellino. Sei gol e sei marcatori diversi, questa l’ennesima dimostrazione che i rossiniani vantano un roster completo, affamato e stracolmo di talento. Preliminary Round archiviato e testa che può spostarsi in campionato dove i biancorossi si trovano costretti a rincorrere l’Acqua&Sapone leader della Serie A. Nel prossimo turno, Tonidandel e compagni faranno visita alla Meta Catania, squadra di assoluto valore e che darà sicuramente filo da torcere ai rossiniani. Per quanto riguarda l’affascinante cammino europeo, venerdì 4 dicembre a Nyon ci saranno i sorteggi. L’Italservice Pesaro quindi conoscerà la sua prossima avversaria in Champions e scoprirà se dovrà affrontare i sedicesimi di finale in Italia o in una nuova trasferta in giro per il continente. Le 32 squadre rimaste in competizione si sfideranno tra il 12 e il 17 gennaio 2021.

© RIPRODUZIONE RISERVATA