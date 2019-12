Italservice a Catania per vincere ancora e mantenere la vetta della classifica

PESARO - Italservice Pesaro di scena alle 20.30 a Catania per vincere e mantenere la vetta della classifica. Si gioca la 14ª giornata del campionato di Serie A di Calcio a 5 e i pesaresi, campioni in carica, hanno un’occasione per allungare dopo successo per 3-2 di martedì sera a Policoro contro la Signor Prestito CMB. Tra le altre positive novità l’arrivo di Jefferson, tesserato ma non impegnato in Basilicata come si era ipotizzato alla vigilia. «A Policoro la squadra ha fatto una grande prova autoritaria tornando in vetta - dice il direttore generale Marco Troilo - Non significa nulla perché il campionato è lungo, ma siamo felici. Ora ci aspetta una gara difficile a Catania e poi di nuovo in casa col Pescara. A Catania sarà una partita difficilissima poiché gli avversari vengono da una sconfitta e vorranno rifarsi in casa davanti ai propri tifosi». Ultimo aggiornamento: 16:27





