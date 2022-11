ANCONA Dopo 14 anni (ottobre 2008) l’Under 21 torna ad Ancona. Sugli spalti dello stadio Del Conero, che saranno prevalentemente popolati dai giovani delle scuole e delle società sportive del territorio, sono attesi sia il sindaco Valeria Mancinelli (accompagnata da una rappresentanza della Giunta) sia il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli presente, nel capoluogo marchigiano, anche la sera della presentazione ufficiale dell’Ancona al Porto Antico.

APPROFONDIMENTI LA CONFERENZA Italia-Germania U21, Nicolato alla vigilia: «Ancona piazza importante che ritroviamo. Cheddira? Ha fatto la sua scelta». LA NAZIONALE L'Italia U21 è arrivata ad Ancona: sabato la sfida alla Germania. Tutte le iniziative

A proposito del club dorico sarà presente tutto lo stato maggiore dirigenziale ad eccezione del patron asiatico Tony Tiong. A fare gli onori di casa, infatti, ci saranno il socio di minoranza Mauro Canil, gli amministratori delegati Roberta Nocelli e Roberto Ripa e il direttore sportivo Francesco Micciola. Tante le iniziative in programma dedicate ai più piccoli, tra cui l’ingresso in campo con ogni calciatore che sarà accompagnato da un bambino o una bambina di età compresa tra i 7 e i 9 anni in rappresentanza delle società affiliate all’Ancona. La sfida sarà trasmessa in diretta anche su Rai2 ma la speranza è quella di vedere un bel colpo d’occhio tra tribuna e Gradinata (sono rimasti ancora biglietti per questo settore, su VivaTicket, al costo di 5 euro e 1 euro per gli Under 18). Dirigerà l’incontro il serbo Milanovic coadiuvato da Sutolovic e Bogicevic.