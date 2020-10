Italia Under 21: due giovani azzurri positivi al Covid, allenamento annullato

Il Covid ha raggiunto anche la Nazionale Under 21 di di Paolo Nicolato. Due giovani azzurri son risultati positivi dopo il secondo tampone, così gli allenamenti sono stati bloccati. La Nazionale è in ritiro a Tirrenia e si stava preparando alla partita di qualificazione agli Europei di venerdì, contro l'Islanda. Non son stati resi noti i nomi dei due calciatori contagiati, ma sappiamo che sono asintomatici.



I risultati del test sono arrivati a tarda sera martedì 6 ottobre. La domenica precedente erano risultati invece negativi al primo tampone, così erano stati ammessi al gruppo squadra. Da ieri sera quindi l'Under 21 azzurra si trova in isolamento fiduciario e attende indicazioni dalla Asl competente, che è stata immediatamente avvisata del contagio. Gli allenamenti previsti per la giornata di oggi son saltati tutti e in mattinata sia i calciatori che lo staff effettueranno un nuovo tampone.



Ultimo aggiornamento: 11:45

